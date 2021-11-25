Минздрав проанонсировал введение цифровых полисов ОМС
С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в электронной системе фонда ОМС.
Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в ближайшем будущем может стать цифровым и формироваться автоматически. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на XII Всероссийском конгрессе пациентов.
"Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это ещё одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию", — проанонсировал он.
По словам министра, уже с 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС. Электронный документ будет формироваться автоматически вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного
"В настоящее время заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале госуслуг", — добавил Мурашко.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет.
Также в России широко обсуждается законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Предполагается, что эта система будет действовать до июня 2022 года.
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