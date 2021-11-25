Минздрав проанонсировал введение цифровых полисов ОМС

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в ближайшем будущем может стать цифровым и формироваться автоматически. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

"Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это ещё одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию", — проанонсировал он.

По словам министра, уже с 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС. Электронный документ будет формироваться автоматически вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного

"В настоящее время заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале госуслуг", — добавил Мурашко.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду. Таким образом законодатели хотят решить вопрос с теми, кто не может получить QR-код, но имеет иммунитет.