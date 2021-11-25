"Талибан" выразил надежду на поддержку России в ООН

Новое правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан"*, надеется на поддержку России в Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом в интервью ТАСС заявил представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, которого ранее назначили на должность афганского постпреда в ООН.

"У нас были и есть хорошие отношения с Российской Федерацией, и мы ожидаем, что она поддержит новое правительство, сформированное в результате нашей борьбы за освобождение Афганистана", — сказал постпред.

Он добавил, что поддержка Афганистана другими странами в Комитете по проверке полномочий ООН поспособствует установлению мира в республике и во всём регионе, в чём также заинтересована и Россия.

Ранее Лайф сообщал, что движение "Талибан"* под угрозой наказания призвало жителей страны использовать при расчётных операциях только национальную валюту страны — афгани.