СК возбудил дело из-за ЧП на шахте в Кузбассе, где 48 рабочих пропали после пожара

По факту ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате задымления погиб один рабочий и десятки пострадали, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщается на сайте СКР.