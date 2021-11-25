СК возбудил дело из-за ЧП на шахте в Кузбассе, где 48 рабочих пропали после пожара
На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.
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По факту ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате задымления погиб один рабочий и десятки пострадали, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщается на сайте СКР.
"Спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты. На место выехало руководство следственного управления, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — рассказали в ведомстве.
Напомним, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Из них, как сообщал Лайф, пострадало не менее 40, один погиб. У всех шахтёров диагностировано отравление угарным газом.
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