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В России за сутки выявили 33 796 заразившихся коронавирусом

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, в Самарской области и в Краснодарском крае.

25 ноября, 08:40

Фото © Pexels

В России за сутки выявили 33 796 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает в четверг федеральный оперштаб. Общее число заражений в нашей стране достигло 9 468 189. Больше всего заболевших выявили в Москве (3349), Петербурге (1538), Подмосковье (1483), Самарской области (1215), Краснодарском крае (790), Воронежской области (740), Свердловской (734) и Нижегородской областях (719), а также в Красноярском крае (708).

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Ранее вирусологи призвали готовиться к пятой волне пандемии ковида. По мнению профессора, справиться с ней или предотвратить её вовсе поможет прежде всего вакцинация.

Между тем в России стало меньше случаев, когда люди бессимптомно болеют коронавирусной инфекцией. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Врач предположил, что так сказалось распространение в стране нового штамма коронавируса "дельта".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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