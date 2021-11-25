Число погибших на шахте в Кузбассе выросло до девяти
По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание угольной пыли.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области
До девяти увеличилось число погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщает правительство региона.
"Работа в шахте приостановлена. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаётся 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими", — говорится на сайте местных властей.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.
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