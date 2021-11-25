Число погибших на шахте в Кузбассе выросло до девяти

До девяти увеличилось число погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщает правительство региона.

"Работа в шахте приостановлена. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаётся 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими", — говорится на сайте местных властей.