Спасатели установили местонахождение 48 рабочих, пропавших после ЧП в шахте в Кузбассе
Связь с горняками пропала, они, предположительно, находятся в двух дальних штреках.
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Спасатели установили местонахождение 48 горняков, оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе после задымления. Однако приступить к их эвакуации пока не получается, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Установлено местонахождение горняков, оставшихся в шахте. Их спасение осложняется сильным задымлением", — уточил собеседник агентства.
Вентиляция шахты продолжает работать. Специалисты уже провели замеры предельно допустимой концентрации метана, она не превышена. Рабочие, предположительно, находятся в двух дальних штреках.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.
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