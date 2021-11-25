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Спасатели установили местонахождение 48 рабочих, пропавших после ЧП в шахте в Кузбассе

Связь с горняками пропала, они, предположительно, находятся в двух дальних штреках.

25 ноября, 08:07

Фото © СКР

Спасатели установили местонахождение 48 горняков, оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе после задымления. Однако приступить к их эвакуации пока не получается, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Установлено местонахождение горняков, оставшихся в шахте. Их спасение осложняется сильным задымлением", — уточил собеседник агентства.

Вентиляция шахты продолжает работать. Специалисты уже провели замеры предельно допустимой концентрации метана, она не превышена. Рабочие, предположительно, находятся в двух дальних штреках.

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Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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