Губернатор Цивилёв сообщил о шести погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Под землёй без связи остаётся 49 горняков. В больницы доставлено 43 пострадавших.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области
Число погибших при пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до шести человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.
"Состоялось совещание по видеосвязи с врио главы МЧС Александром Чуприяном. По последним данным, в шахте на момент аварии находилось 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаётся 49 человек, 6 обнаружены погибшими", — говорится в сообщении.
В шахте работает 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки, привлечено 30 единиц техники. Все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет, добавил губернатор.
"В больницы доставлено 45 пострадавших. 4 — в тяжёлом состоянии, 41 — лёгкой и средней тяжести", — подытожили власти.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.
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