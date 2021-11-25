Губернатор Цивилёв сообщил о шести погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Число погибших при пожаре на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до шести человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

"Состоялось совещание по видеосвязи с врио главы МЧС Александром Чуприяном. По последним данным, в шахте на момент аварии находилось 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаётся 49 человек, 6 обнаружены погибшими", — говорится в сообщении.

В шахте работает 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки, привлечено 30 единиц техники. Все оставшиеся горняки, предположительно, находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет, добавил губернатор.