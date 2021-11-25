Ёж Жорик из Московского зоопарка вместе с друзьями ушёл в спячку. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке на зимнюю спячку ушли белогрудые ежи. Самый крупный из них — Жорик — и несколько его друзей специально активно набирали вес, после чего свернулись в клубочки и уснули до весны. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"Жорик с друзьями заранее готовили места для ночлега. Они спят в глубоких норках. К зиме их тщательно утепляют, застилая дно сухими листьями. Глубина норы очень важна, так как, если нора промёрзнет зимой, ёж может погибнуть", — говорится в сообщении.

В зоопарке объяснили, что во время спячки у ежей замедляется метаболизм, частота пульса сокращается со 180 ударов в минуту до 20–60, а температура тела снижается менее чем до двух градусов. При этом дышат ежи во время зимнего сна всего раз в минуту.