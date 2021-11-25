Пассажиры бизнес-класса устроили драку на борту самолёта Москва – Абакан из-за девушки
Красавица оказалась в отношениях и отказала навязчивому ухажёру, последнему это не понравилось, он набросился сначала на неё, а потом на её бойфренда.
Кадр из видео YouTube / "МВД Медиа"
На борту самолёта, который летел из Москвы в Абакан, подрались пассажиры бизнес-класса из-за того, что не поделили место на борту. Об инциденте сообщили "МВД Медиа".
Происшествие произошло 24 ноября. В дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД России поступило сообщение о том, что на рейсе произошла драка между двумя туристами. В соцсетях очевидцы рассказывают, что один из пассажиров бизнес-класса хотел пересесть на место, расположенное рядом с красивой девушкой, однако путешественница летела в Абакан со спутником, поэтому отказалась от сомнительного предложения. Так, пассажир, которого "продинамили" оскорбил и толкнул девушку, в результате 28-летний мужчина ударил по лицу обидчика красавицы. Мужчин разняли бортпроводники и один из очевидцев.
Высаживать из самолёта их не стали, однако после приземления лайнера нарушителей порядка задержали и доставили в дежурную часть. В отношении обоих дебоширов составлены протоколы об административном правонарушении за "Мелкое хулиганство".
Ранее Лайф писал, что дума поддержала право экипажей самостоятельно разбираться с буйными пассажирами на борту. Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство.
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