Представитель перевозчиков Казани рассказал об исках к пассажирам без QR-кодов

Перевозчики Казани планируют обратиться в суд из-за вынужденных простоев автобусов по вине пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий АТП Татарстана Сергей Темляков. По его словам, только 22 ноября, в первый день введения QR-кодов, общее время простоя на маршрутах города составило более 540 минут, из-за чего предприятия понесли убытки.

"Перевозчики будут просить суд, чтобы пассажиры, из-за которых были вынуждены стоять автобусы, возместили ущерб. За два дня простои общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составили 18 часов 39 минут. Всего зафиксирован 21 случай", — проинформировал он.