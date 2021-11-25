Представитель перевозчиков Казани рассказал об исках к пассажирам без QR-кодов
Только 22 ноября, в первый день введения QR-кодов, общее время простоя на маршрутах города составило более 540 минут, из-за чего транспортные предприятия понесли убытки.
Перевозчики Казани планируют обратиться в суд из-за вынужденных простоев автобусов по вине пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий АТП Татарстана Сергей Темляков. По его словам, только 22 ноября, в первый день введения QR-кодов, общее время простоя на маршрутах города составило более 540 минут, из-за чего предприятия понесли убытки.
"Перевозчики будут просить суд, чтобы пассажиры, из-за которых были вынуждены стоять автобусы, возместили ущерб. За два дня простои общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составили 18 часов 39 минут. Всего зафиксирован 21 случай", — проинформировал он.
Ранее Лайф рассказывал, что с 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте. Этот российский регион стал первым, где приняли такие антикоронавирусные меры. Утро первого дня в Казани обернулось тем, что из метро и трамваев высадили 500 пассажиров без необходимых кодов, за полдня их число увеличилось до полутора тысяч.
О том, что жителей Казани, которые тормозят работу городского транспорта из-за отсутствия QR-кодов, ждут иски об убытках от предприятий-перевозчиков, ранее предупреждал юрист Михаил Салкин. Он добавил, что перевозчики будут рассчитывать потери из-за простоя по своим коэффициентам. В свою очередь, адвокат Алексей Скляренко отметил, что с такими исками будут обращаться к конкретному человеку, из-за которого и произошла задержка. По его словам, компании могут включать в сумму потерь от задержки стоимость топлива, которое будут жечь автобусы во время вынужденных стоянок.
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