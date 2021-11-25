На блогера из Москвы завели дело из-за справления нужды на стенд с портретом ветерана ВОВ

СКР возбудил дело после появления видео с блогером, справляющим нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Проверку организовала и столичная прокуратура.

"Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещённых в СМИ, об осквернении объекта, посвящённого защитникам Отечества, расположенного в столичном районе Измайлово", — говорится в релизе.

В свою очередь, в СКР уточнили, что дело возбуждено по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично". Установлена личность вандала, это 19-летний московский блогер. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.