На блогера из Москвы завели дело из-за справления нужды на стенд с портретом ветерана ВОВ
Личность нарушителя уже установлена, организован комплекс мероприятий по привлечению вандала к ответственности.
Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone
СКР возбудил дело после появления видео с блогером, справляющим нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Проверку организовала и столичная прокуратура.
"Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещённых в СМИ, об осквернении объекта, посвящённого защитникам Отечества, расположенного в столичном районе Измайлово", — говорится в релизе.
В свою очередь, в СКР уточнили, что дело возбуждено по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично". Установлена личность вандала, это 19-летний московский блогер. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.
Ранее Лайф рассказывал, что в Измайлове блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана.
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