МЧС открыло горячую линию после трагедии в шахте в Кузбассе
Как сообщалось ранее, в результате ЧП погибло не менее шести человек.
Фото © LIFE
Центр экстренной психологической помощи МЧС России открыл горячую линию по происшествию в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где утром произошло задымление. Её номер 8-800-775-17-17.
На горячую линию могут обращаться родственники горняков для получения поддержки и информации о пострадавших. Также на месте происшествия приступили к работе психологи министерства.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.
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