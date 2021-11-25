МЧС открыло горячую линию после трагедии в шахте в Кузбассе

Центр экстренной психологической помощи МЧС России открыл горячую линию по происшествию в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где утром произошло задымление. Её номер 8-800-775-17-17.

На горячую линию могут обращаться родственники горняков для получения поддержки и информации о пострадавших. Также на месте происшествия приступили к работе психологи министерства.