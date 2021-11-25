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МЧС открыло горячую линию после трагедии в шахте в Кузбассе

Как сообщалось ранее, в результате ЧП погибло не менее шести человек.

25 ноября, 08:23

Фото © LIFE

Центр экстренной психологической помощи МЧС России открыл горячую линию по происшествию в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где утром произошло задымление. Её номер 8-800-775-17-17.

На горячую линию могут обращаться родственники горняков для получения поддержки и информации о пострадавших. Также на месте происшествия приступили к работе психологи министерства.

Губернатор Цивилёв сообщил о шести погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Губернатор Цивилёв сообщил о шести погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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