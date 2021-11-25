Число погибших на шахте в Кузбассе достигло 11
На данный момент известно о 45 пострадавших горняках.
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Количество погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Количество погибших выросло до 11", — уточнил собеседник агентства.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках.
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