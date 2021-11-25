Против бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова возбудили дело о мошенничестве

Против бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексея Жданова.

Накануне Худяков был задержан правоохранителями на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам.

"Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов", он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере"). Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — заявил Жданов.