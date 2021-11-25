НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Против бывшего спортивного директора "Тамбова" Худякова возбудили дело о мошенничестве

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

25 ноября, 08:43
<p>Фото © Пресс-служба ФК "Кубань"</p>

Фото © Пресс-служба ФК "Кубань"

Против бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексея Жданова.

Накануне Худяков был задержан правоохранителями на территории Московской области. По информации СМИ, ему может грозить до десяти лет тюрьмы из-за обвинений сразу по шести уголовным делам.

"Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов", он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере"). Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — заявил Жданов.

Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Экс-директора ФК "Тамбов" задержали по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами

Худяков занимал должность спортивного директора "Тамбова" с 2013 года. По окончании прошлого сезона клуб прекратил своё существование. Команда с большим трудом сумела завершить чемпионат страны, заняв последнее место и оставив после себя огромное количество долгов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1