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Нижегородская область отменила QR-коды в музеях, кафе и гостиницах

Обязательными они останутся для массовых мероприятий, концертных и выставочных комплексов, а также для торговых центров.

25 ноября, 08:49
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Нижегородская область с завтрашнего дня смягчает коронавирусные ограничения, оставляя за большинством общественных мест право принимать решение о QR-кодах самостоятельно. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация", — написал он в своём инстаграме.

По словам Никитина, обязательными QR-коды остаются лишь для посещения массовых мероприятий, спортивных, театрально-концертных и выставочных комплексов, а также для торговых центров.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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