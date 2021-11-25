Нижегородская область отменила QR-коды в музеях, кафе и гостиницах

Нижегородская область с завтрашнего дня смягчает коронавирусные ограничения, оставляя за большинством общественных мест право принимать решение о QR-кодах самостоятельно. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация", — написал он в своём инстаграме.

По словам Никитина, обязательными QR-коды остаются лишь для посещения массовых мероприятий, спортивных, театрально-концертных и выставочных комплексов, а также для торговых центров.