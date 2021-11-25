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Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Силовики считают, что мужчина может быть связан с другим ранее задержанным гражданином республики.

25 ноября, 09:19
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержали местного жителя. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

"Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу разведки ФСБ России и действовал в ущерб интересам Польской Республики", — цитирует его Польское агентство печати.

По словам Жарина, польские силовики считают, что подозреваемый может быть связан с другим человеком, которого Агентство внутренней безопасности страны задержало ранее. Уточняется, что мужчину арестовали на три месяца, свою вину он не признал.

В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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