Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержали местного жителя. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

"Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу разведки ФСБ России и действовал в ущерб интересам Польской Республики", — цитирует его Польское агентство печати.

По словам Жарина, польские силовики считают, что подозреваемый может быть связан с другим человеком, которого Агентство внутренней безопасности страны задержало ранее. Уточняется, что мужчину арестовали на три месяца, свою вину он не признал.