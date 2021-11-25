Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Силовики считают, что мужчина может быть связан с другим ранее задержанным гражданином республики.
Фото © ТАСС / Zuma
В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержали местного жителя. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.
"Задержанный 66-летний мужчина поддерживал шпионскую деятельность в пользу разведки ФСБ России и действовал в ущерб интересам Польской Республики", — цитирует его Польское агентство печати.
По словам Жарина, польские силовики считают, что подозреваемый может быть связан с другим человеком, которого Агентство внутренней безопасности страны задержало ранее. Уточняется, что мужчину арестовали на три месяца, свою вину он не признал.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ России задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.
Комментариев: 0