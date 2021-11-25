Ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море

Американское командование отправило в Чёрное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke, сообщает Шестой флот ВМС США.

"USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Чёрное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе", — говорится в сообщении подразделения в "Твиттере".