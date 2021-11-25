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Ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море

Целью экипажа корабля назвали совместные действия с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе.

25 ноября, 09:16
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1463770443970752512" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet</a></p>

Фото © U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet

Американское командование отправило в Чёрное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke, сообщает Шестой флот ВМС США.

"USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Чёрное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе", говорится в сообщении подразделения в "Твиттере".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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