Ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море
Целью экипажа корабля назвали совместные действия с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе.
Американское командование отправило в Чёрное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke, сообщает Шестой флот ВМС США.
"USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Чёрное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнёрами в регионе", — говорится в сообщении подразделения в "Твиттере".
Ранее Лайф рассказывал, что другой американский эсминец попытался пересечь границу РФ в Японском море. Российский корабль "Адмирал Трибуц" не дал ему это сделать.
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