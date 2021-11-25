Врио главы МЧС РФ Чуприян вылетает в Кузбасс из-за трагедии в шахте
Вместе с ним в регион отправятся психологи и специалисты-медики.
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Фото © МЧС России
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян вылетит в Кузбасс во главе оперативной группы из-за ЧП в шахте "Листвяжная", где в результате пожара погибло 11 рабочих и пострадало более 40.
"В 12 часов борт МЧС России с психологами, специалистами-медиками и оперативной группой во главе со мной убывает в Кемеровскую область", — сообщил Чуприян по итогам заседания правительственной комиссии.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. По обновлённой информации, в результате ЧП погибло 11 рабочих и 46 пострадали.
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