Врио главы МЧС РФ Чуприян вылетает в Кузбасс из-за трагедии в шахте

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян вылетит в Кузбасс во главе оперативной группы из-за ЧП в шахте "Листвяжная", где в результате пожара погибло 11 рабочих и пострадало более 40.

"В 12 часов борт МЧС России с психологами, специалистами-медиками и оперативной группой во главе со мной убывает в Кемеровскую область", — сообщил Чуприян по итогам заседания правительственной комиссии.