Мишустин заявил, что ВВП России по итогам II квартала превысил докризисный уровень

Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень, улучшилась ситуация на рынке труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам 13-го саммита АСЕМ (форум "Азия – Европа").

"По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень. Улучшилась ситуация на рынке труда. Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций", — сказал он.

Мишустин добавил, что приоритетом работы властей стран АСЕМ должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. И Россия готова, по его словам, принимать в этом самое активное участие. Тем более что многие задачи по оздоровлению экономики и социальной сферы успешно решаются.