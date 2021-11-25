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Мишустин заявил, что ВВП России по итогам II квартала превысил докризисный уровень

Он отметил, что приоритетом работы властей стран АСЕМ должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления.

25 ноября, 08:53
<p>Фото © ТАСС / Александр Астафьев</p>

Фото © ТАСС / Александр Астафьев

Валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам II квартала 2021 года превысил докризисный уровень, улучшилась ситуация на рынке труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам 13-го саммита АСЕМ (форум "Азия – Европа").

"По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень. Улучшилась ситуация на рынке труда. Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций", — сказал он.

Мишустин добавил, что приоритетом работы властей стран АСЕМ должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. И Россия готова, по его словам, принимать в этом самое активное участие. Тем более что многие задачи по оздоровлению экономики и социальной сферы успешно решаются.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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