Акинфеев объяснил, зачем он в образе Боба Марли спел песню про российский футбол
По утверждению самого голкипера, это была авантюра, на которую его уговорил очень известный друг.
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал героем сериала "Евгенич", который выйдет на телеканале "Пятница". Именно там он и спел песню про российский футбол в образе Боба Марли. Об этом голкипер рассказал журналисту Нобелю Арустамяну.
"Запел", как написали все, это громко сказано. Но я и правда исполнил песню, которую написал мой друг Сергей Евгеньевич Жуков. Только он мог уговорить меня на такую авантюру — не только спеть, но и сняться в сериале", — подчеркнул Акинфеев.
Как признался голкипер, получилось очень смешно. При этом оценить сам сериал можно будет в декабре.
Ранее Лайф сообщал, что Игорь Акинфеев предстал на суд зрителей в достаточно необычном амплуа. В образе Боба Марли он спел песню про российский футбол, в которой прозвучали слова: "Непонятно, будет ли гол".
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