Акинфеев объяснил, зачем он в образе Боба Марли спел песню про российский футбол

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал героем сериала "Евгенич", который выйдет на телеканале "Пятница". Именно там он и спел песню про российский футбол в образе Боба Марли. Об этом голкипер рассказал журналисту Нобелю Арустамяну.

"Запел", как написали все, это громко сказано. Но я и правда исполнил песню, которую написал мой друг Сергей Евгеньевич Жуков. Только он мог уговорить меня на такую авантюру — не только спеть, но и сняться в сериале", — подчеркнул Акинфеев.

Как признался голкипер, получилось очень смешно. При этом оценить сам сериал можно будет в декабре.