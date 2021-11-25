В Италии сообщили о предложениях от трёх команд, которые есть у Миранчука
При этом агент игрока заметил, что подобная информация является не более чем просто слухами.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук имеет предложения сразу от трёх клубов, которые заинтересованы в его переходе. Об этом сообщил итальянский журналист Даниэле Лонго.
По информации источника, речь идёт о "Торино", "Дженоа" и питерском "Зените". При этом агент игрока Вадим Шпинёв назвал данную информацию слухами.
"Это не больше чем слухи. Не комментирую такое", — заявил Шпинёв изданию Sport24.
Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.
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