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В Италии сообщили о предложениях от трёх команд, которые есть у Миранчука

При этом агент игрока заметил, что подобная информация является не более чем просто слухами.

25 ноября, 10:45
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук имеет предложения сразу от трёх клубов, которые заинтересованы в его переходе. Об этом сообщил итальянский журналист Даниэле Лонго.

По информации источника, речь идёт о "Торино", "Дженоа" и питерском "Зените". При этом агент игрока Вадим Шпинёв назвал данную информацию слухами.

"Это не больше чем слухи. Не комментирую такое", — заявил Шпинёв изданию Sport24.

Экс-президент "Локомотива" посоветовала Миранчуку уходить из "Аталанты"

Экс-президент "Локомотива" посоветовала Миранчуку уходить из "Аталанты"

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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