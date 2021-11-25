НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кокорин может продолжить карьеру в Катаре

По данным источника, форвард не входит в планы наставника своей нынешней команды.

25 ноября, 09:41
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может продолжить карьеру в одной из команд чемпионата Катара. Об этом пишет Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника издания, россиянин никак не входит в планы нынешнего тренера фиалок Винченцо Итальяно, а потому уже зимой может сменить клубную прописку. Помимо Катара в числе возможных вариантов продолжения карьеры называется Россия.

Конец итальянской сказки: Как в "Фиорентине" собрались избавиться от Кокорина, который оказался никому не нужен

Конец итальянской сказки: Как в "Фиорентине" собрались избавиться от Кокорина, который оказался никому не нужен

Добавим, что Кокорин перешёл в "Фиорентину" зимой 2021 года, однако за это время пока не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1