Кокорин может продолжить карьеру в Катаре
По данным источника, форвард не входит в планы наставника своей нынешней команды.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может продолжить карьеру в одной из команд чемпионата Катара. Об этом пишет Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.
По данным источника издания, россиянин никак не входит в планы нынешнего тренера фиалок Винченцо Итальяно, а потому уже зимой может сменить клубную прописку. Помимо Катара в числе возможных вариантов продолжения карьеры называется Россия.
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Добавим, что Кокорин перешёл в "Фиорентину" зимой 2021 года, однако за это время пока не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах.
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