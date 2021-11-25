Кокорин может продолжить карьеру в Катаре

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может продолжить карьеру в одной из команд чемпионата Катара. Об этом пишет Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника издания, россиянин никак не входит в планы нынешнего тренера фиалок Винченцо Итальяно, а потому уже зимой может сменить клубную прописку. Помимо Катара в числе возможных вариантов продолжения карьеры называется Россия.