Тренера пловчихи Симоновой задержали в зале суда из-за отказа надеть маску

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Заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина вновь задержали за отказ надевать маску. На сей раз произошло это в зале суда. В беседе с Лайфом он рассказал подробности инцидента, случившегося несколькими днями ранее в аэропорту Пулково.

"Меня задержали, не допустили до регистрации. Отказали в регистрации и в посадке на самолёт. Я находился без маски. Я попросил сотрудницу аэропорта рассказать мне, на каком основании она заставляет меня надеть маску. Я перенёс в прошлом году ковид. Сам перенёс, сделали прививку. У меня одышка, у меня вес, у меня аритмия. Я не могу носить маску. Пусть меня освидетельствуют. И тогда уже буду на законных основаниях ходить без маски", — отметил Ильин.

Он также подчеркнул, что имеет противопоказания к ношению маски, из-за чего даже обращался к врачам для получения соответствующей справки. Поддержала своего тренера и пловчиха в ластах Виталина Симонова.

"Я точно так же на 100% поддерживаю Александра Михайловича. Закона нет. Постановление не закон. Не обслужили. Получается, превысили, я так понимаю, полномочия просто", — заметила Симонова.

Добавим, что из зала суда Ильин был доставлен в отделение полиции. Стоит отметить, что и наставник, и его подопечная пришли на заседание суда без масок.