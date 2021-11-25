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Кулеба примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге

Одним из главных вопросов на этой встрече станет безопасность в Черноморском регионе.

25 ноября, 10:07
<p>Фото © Официальный <a href="https://mfa.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД Украины</p>

Фото © Официальный сайт МИД Украины

Украинская сторона будет представлена на заседании глав министерств иностранных дел стран – членов НАТО в Риге, которое будет проходить в формате "30+2". Об этом на брифинге заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"30 ноября и 1 декабря я приму участие в заседании министров иностранных государств – членов НАТО в Риге. Это формат "30+2" — НАТО плюс Украина и Грузия — на тему безопасности в Черноморском регионе", — сказал он.

Он добавил, что на переговорах собирается поднять вопрос обстановки на границе с Россией.

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Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате".

Кулеба заявил, что публикацией переписки Лаврова с коллегами Россия "добивает "нормандский" формат"

Кулеба заявил, что публикацией переписки Лаврова с коллегами Россия "добивает "нормандский" формат"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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