Кулеба примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге
Одним из главных вопросов на этой встрече станет безопасность в Черноморском регионе.
Фото © Официальный сайт МИД Украины
Украинская сторона будет представлена на заседании глав министерств иностранных дел стран – членов НАТО в Риге, которое будет проходить в формате "30+2". Об этом на брифинге заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"30 ноября и 1 декабря я приму участие в заседании министров иностранных государств – членов НАТО в Риге. Это формат "30+2" — НАТО плюс Украина и Грузия — на тему безопасности в Черноморском регионе", — сказал он.
Он добавил, что на переговорах собирается поднять вопрос обстановки на границе с Россией.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Российской стороне пришлось пойти на этот шаг, чтобы опровергнуть заявления об "очередном отказе" от участия в министерской встрече в "нормандском формате".
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