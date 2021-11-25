Кулеба примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Риге

Украинская сторона будет представлена на заседании глав министерств иностранных дел стран – членов НАТО в Риге, которое будет проходить в формате "30+2". Об этом на брифинге заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"30 ноября и 1 декабря я приму участие в заседании министров иностранных государств – членов НАТО в Риге. Это формат "30+2" — НАТО плюс Украина и Грузия — на тему безопасности в Черноморском регионе", — сказал он.

Он добавил, что на переговорах собирается поднять вопрос обстановки на границе с Россией.