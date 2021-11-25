В начале встречи Путина и Вучича состоится расширенный обмен заявлениями
Переговоры начнутся после 13:00, однако из-за ковидных ограничений пресс-конференции по их итогу не будет.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
В начале встречи президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, которая пройдёт сегодня в Сочи, лидеры обменяются заявлениями. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"В начале беседы будет расширенный обмен заявлениями", — сказал Песков.
Он добавил, что переговоры глав государств начнутся после 13:00, а из-за коронавирусных ограничений пресс-конференция по их итогам не планируется.
Как сообщал Лайф, на встрече Путин и Вучич обсудят газ, ситуацию на Балканах, тревожную международную обстановку, а также подпишут ряд документов о сотрудничестве.
Комментариев: 0