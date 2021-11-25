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В начале встречи Путина и Вучича состоится расширенный обмен заявлениями

Переговоры начнутся после 13:00, однако из-за ковидных ограничений пресс-конференции по их итогу не будет.

25 ноября, 09:57
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

В начале встречи президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, которая пройдёт сегодня в Сочи, лидеры обменяются заявлениями. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В начале беседы будет расширенный обмен заявлениями", — сказал Песков.

Он добавил, что переговоры глав государств начнутся после 13:00, а из-за коронавирусных ограничений пресс-конференция по их итогам не планируется.

Как сообщал Лайф, на встрече Путин и Вучич обсудят газ, ситуацию на Балканах, тревожную международную обстановку, а также подпишут ряд документов о сотрудничестве.

Вучич рассказал, сколько российского газа намерен просить у Путина

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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