В начале встречи Путина и Вучича состоится расширенный обмен заявлениями

В начале встречи президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, которая пройдёт сегодня в Сочи, лидеры обменяются заявлениями. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В начале беседы будет расширенный обмен заявлениями", — сказал Песков.

Он добавил, что переговоры глав государств начнутся после 13:00, а из-за коронавирусных ограничений пресс-конференция по их итогам не планируется.