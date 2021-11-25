Песков назвал сложным процессом принятие законов о QR-кодах

Законопроекты об обязательных QR-кодах в России пока не приняты из-за сложности процесса, так как учитывается в том числе и вред для экономики страны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны", — сказал Песков.