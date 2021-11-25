Песков назвал сложным процессом принятие законов о QR-кодах
Как сообщалось ранее, почти четверть россиян уверена, что такая мера поможет победить пандемию ковида.
Фото © ТАСС / Максим Коротченко
Законопроекты об обязательных QR-кодах в России пока не приняты из-за сложности процесса, так как учитывается в том числе и вред для экономики страны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны", — сказал Песков.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.
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