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Песков назвал сложным процессом принятие законов о QR-кодах

Как сообщалось ранее, почти четверть россиян уверена, что такая мера поможет победить пандемию ковида.

25 ноября, 09:42

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Законопроекты об обязательных QR-кодах в России пока не приняты из-за сложности процесса, так как учитывается в том числе и вред для экономики страны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны", — сказал Песков.

Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в декабре

Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в декабре

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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