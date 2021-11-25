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Сосо Павлиашвили рассказал, как переносит коронавирус

Артист решил сдать тест на ковид, поскольку у него немного поднялась температура и он потерял обоняние.

25 ноября, 09:35
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Популярный певец и музыкант Сосо Павлиашвили рассказал в беседе с Лайфом о том, что изоляцию проводит на даче и уже выздоравливает, кроме того, болезнь проходит бессимптомно.

"Всё хорошо, у меня бессимптомно. Подтвердили просто ковид. Я на даче, у меня всё хорошо. Уже практически выздоровел. Но на всякий случай ещё несколько дней здесь побуду, живём активно, хоть и в изоляции. Слушаю музыку, общаемся с друзьями по телефону, выходим на воздух во двор", — поделился собеседник Лайфа.

По словам Сосо Павлиашвили, изначально у него немного поднялась температура и потерялось обоняние. Приехал доктор, сделал ПЦР, и коронавирус подтвердили. На днях он собирается ещё раз вызвать доктора, чтобы сделать повторный анализ.

Сосо Павлиашвили трогательно сообщил о венчании родителей

Сосо Павлиашвили трогательно сообщил о венчании родителей

Кстати, ранее Лайф писал, что Путин рассказал, как испытывал назальную вакцину от коронавируса.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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