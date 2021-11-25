Сосо Павлиашвили рассказал, как переносит коронавирус

Популярный певец и музыкант Сосо Павлиашвили рассказал в беседе с Лайфом о том, что изоляцию проводит на даче и уже выздоравливает, кроме того, болезнь проходит бессимптомно.

"Всё хорошо, у меня бессимптомно. Подтвердили просто ковид. Я на даче, у меня всё хорошо. Уже практически выздоровел. Но на всякий случай ещё несколько дней здесь побуду, живём активно, хоть и в изоляции. Слушаю музыку, общаемся с друзьями по телефону, выходим на воздух во двор", — поделился собеседник Лайфа.

По словам Сосо Павлиашвили, изначально у него немного поднялась температура и потерялось обоняние. Приехал доктор, сделал ПЦР, и коронавирус подтвердили. На днях он собирается ещё раз вызвать доктора, чтобы сделать повторный анализ.