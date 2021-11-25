Песков: Недовольных ковидными ограничениями гораздо меньше, чем желающих остаться в живых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле усиления недовольства и акций протеста из-за коронавирусных ограничений. По его словам, недовольные есть и будут, но их гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых во время пандемии.

"Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", — указал представитель Кремля.