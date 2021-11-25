Песков: Недовольных ковидными ограничениями гораздо меньше, чем желающих остаться в живых
Те, кто не согласен с вводимыми из-за пандемии мерами, "были, есть и будут", констатировали в Кремле.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле усиления недовольства и акций протеста из-за коронавирусных ограничений. По его словам, недовольные есть и будут, но их гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых во время пандемии.
"Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", — указал представитель Кремля.
Ранее Лайф писал, что в России за сутки выявили 33 796 заразившихся коронавирусом. Общее число заражений в нашей стране достигло 9 468 189. Больше всего заболевших выявили в Москве (3349), Петербурге (1538), Подмосковье (1483), Самарской области (1215), Краснодарском крае (790), Воронежской области (740), Свердловской (734) и Нижегородской областях (719), а также в Красноярском крае (708).
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