Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная"

Президент России Владимир Путин поручил приложить максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции в шахте "Листвяжная" и оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин уже получил доклады по этой теме от губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Цивилёва и врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

"Президент дал необходимые поручения губернатору, руководителю министерства организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", — сказал представитель Кремля.