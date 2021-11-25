Путин поручил приложить максимальные усилия для спасения людей в шахте "Листвяжная"
В Кремле соболезнуют семьям погибших и надеются на спасение тех горняков, кто остался в живых и пока ещё находится под землёй.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
Президент России Владимир Путин поручил приложить максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции в шахте "Листвяжная" и оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин уже получил доклады по этой теме от губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Цивилёва и врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.
"Президент дал необходимые поручения губернатору, руководителю министерства организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", — сказал представитель Кремля.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 45 пострадавших горняках. Известно об 11 погибших.
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