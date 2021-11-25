Губернатор Цивилёв подтвердил гибель 11 горняков на шахте в Кузбассе
Он также сообщил, что из 285 шахтёров, которые находились под землёй, на поверхность поднято 239.
Скриншот видео © LIFE
Экстренные службы работают на месте трагедии в шахте "Листвяжная". Видео © LIFE
До 11 увеличилось число погибших после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом губернатор региона Сергей Цивилёв сообщил в своём телеграм-канале.
"Только что стало известно ещё об одном погибшем. Число жертв возросло до 11", — говорится в сообщении.
Там уточняется, что из 285 горнорабочих, которые находились под землёй во время происшествия, поднято на поверхность 239.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. По предварительным данным, причиной задымления стала загоревшаяся угольная пыль. На место трагедии вылетел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
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