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Губернатор Цивилёв подтвердил гибель 11 горняков на шахте в Кузбассе

Он также сообщил, что из 285 шахтёров, которые находились под землёй, на поверхность поднято 239.

25 ноября, 09:27

Скриншот видео © LIFE

Экстренные службы работают на месте трагедии в шахте "Листвяжная". Видео © LIFE

До 11 увеличилось число погибших после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом губернатор региона Сергей Цивилёв сообщил в своём телеграм-канале.

"Только что стало известно ещё об одном погибшем. Число жертв возросло до 11", — говорится в сообщении.

Там уточняется, что из 285 горнорабочих, которые находились под землёй во время происшествия, поднято на поверхность 239.

МЧС открыло горячую линию после трагедии в шахте в Кузбассе

МЧС открыло горячую линию после трагедии в шахте в Кузбассе

Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. По предварительным данным, причиной задымления стала загоревшаяся угольная пыль. На место трагедии вылетел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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