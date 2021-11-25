Губернатор Цивилёв подтвердил гибель 11 горняков на шахте в Кузбассе

Экстренные службы работают на месте трагедии в шахте "Листвяжная". Видео © LIFE

До 11 увеличилось число погибших после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом губернатор региона Сергей Цивилёв сообщил в своём телеграм-канале.

"Только что стало известно ещё об одном погибшем. Число жертв возросло до 11", — говорится в сообщении.