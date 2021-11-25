Депутат Нилов рассказал, как найти работу пенсионерам

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился рекомендациями по поиску работы для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Он отметил, что переобучение на новую специальность можно пройти за счёт государства.

"Есть такой портал "Работа России", с помощью которого можно, в том числе за государственный счёт, пройти курсы и получить новую специальность, открыть своё дело и прочее. Хороший пример нам был продемонстрирован в Казани, где на базе колледжа лиц пенсионного и предпенсионного возраста обучали, переобучали для того, чтобы они могли оформиться на работу в системе общепита. И они говорили о том, что готовы работать, а молодёжь туда не идёт", — отметил Нилов в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, сегодня на рынке труда востребованы работники в сельском хозяйстве, но всё зависит от того, готовы ли граждане предпенсионного и пенсионного возраста много работать физически. Тем не менее и строительная сфера, и сфера ЖКХ предлагают много вариантов, позволяющих россиянам трудоустроиться на пенсии, подчеркнул парламентарий.