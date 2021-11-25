Путин снял Калашникова с должности директора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Такой указ появился в четверг на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня подписания. Причин увольнения Калашникова в указе главы государства не приводится. Другим указом президент назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.

57-летний Калашников занимал пост директора ФСИН с 8 октября 2019 года, а до этого являлся начальником Управления ФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю (2011–2019). В 2018 году получил звание генерал-лейтенанта.