Путин снял Калашникова с должности директора ФСИН
Другим указом глава государства назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.
Фото © ТАСС / Антон Подгайко
Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Такой указ появился в четверг на сайте Кремля. Документ вступил в силу со дня подписания. Причин увольнения Калашникова в указе главы государства не приводится. Другим указом президент назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.
57-летний Калашников занимал пост директора ФСИН с 8 октября 2019 года, а до этого являлся начальником Управления ФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю (2011–2019). В 2018 году получил звание генерал-лейтенанта.
В последние месяцы вокруг ФСИН развернулся громкий скандал, когда в Сети появилось видео из саратовской тюремной больницы, на котором издевались — насиловали и пытали — над заключёнными. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. В результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам.
Однако после этого проект Gulagu.net опубликовал новое шокирующее видео с пытками и насилием над заключёнными, которое, как утверждается, снято в тюремной больнице в Саратовской области. Речь идёт о шести эпизодах, датированных с июля 2015 по сентябрь 2020 года и снятых в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН.
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