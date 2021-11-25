Песков заявил, что глава ЦРУ не обсуждал "гаванский синдром" с Путиным
Бёрнс посещал российскую столицу в начале ноября и провёл несколько встреч за два дня.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью американской газеты The Washington Post, заявил, что тема "гаванского синдрома" не поднималась директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бёрнсом в ходе переговоров с политическими собеседниками во время его визита в Москву.
"Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бёрнса здесь, в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бёрнса с его коллегами в специальных службах, то мне здесь сказать нечего, это непубличная информация", — сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Лайф напоминает, что о "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018-м сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, но никаких доказательств в пользу этой версии там не привели.
Что же касается главы ЦРУ, то он по поручению американского президента Джо Байдена побывал с делегацией представителей США в Москве с двухдневным визитом 2 и 3 ноября. Бёрнс встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а затем — с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
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