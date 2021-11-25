Онищенко назвал причины "самоуничтожения" дельта-штамма ковида в Японии
Собеседник Лайфа признался, что за многие годы в серьёзных публикациях и комментариях никогда не встречался с подобным явлением.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Коллективный иммунитет у японцев (привито порядка 70% населения) не только остановил ковид, но и привёл к тому, что дельта-штамм самоуничтожается. Такую точку зрения озвучил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"Что касается дельта-штамма, то тут я, например, за многие годы в серьёзных публикациях и комментариях никогда не встречался с тем, что кто-то там занялся самоуничтожением какого-нибудь из видов живой материи. В данном случае, я думаю, дельта-штамм тоже не является исключением. Этому явлению надо просто найти объяснение, а для этого нужна спокойная и серьёзная, без информационного шума, работа. Всё-таки главное — это 70% привитости населения. У нас, как вы знаете, ещё 50% даже нет. Вот и всё. Японцев по численности населения примерно столько же, сколько и нас", — сказал он.
Как сообщал Лайф ранее, учёные заявили о "самоликвидации" дельта-штамма ковида в Японии. Однако не исключено, что такая ситуация приведёт к появлению других видов SARS-CoV-2, так как раньше дельта-штамм их сдерживал.
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