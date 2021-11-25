Политолог Скориков счёл "рабскими цепями" на шеях украинцев новый транш МВФ Киеву

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков заявил, что международным финансовым организациям невыгодно поддерживать Украину и за их помощью скрываются исключительно политические мотивы. В беседе с РИА ФАН он указал на разницу между ожиданиями Незалежной и реальностью.

"Ожидание — это когда киногерой Зеленского, вымышленный президент Василий Голобородько, в финале предвыборной третьей части сериала "Слуга народа" посылает в одно место МВФ и тем самым возвращает стране суверенитет. Реальность — когда настоящий президент Зеленский, пройдя экватор своего срока, продолжает благодарить кредиторов за очередной кабальный транш и хвастается перед нищими согражданами, как выпросил у ВМФ очередной кабальный транш", — сказал Скориков.

По мнению политолога, предоставлять кредиты "перманентно штормящей" Украине нецелесообразно, но в данном случае — это политическая помощь. Он добавил, что, поддерживая киевский режим, Запад преследует две цели: "усиление финансовой зависимости и поддержание минимальной жизнеспособности геополитического тарана против России".

"А местные папуасы с Банковой радуются новым и новым бусам, объясняя их "вниманием и поддержкой" со стороны "головных партнэрив", являющихся на самом деле неоколонизаторами. Только это не бусы, а рабские цепи на шею украинского народа, который, судя по падающим рейтингам "Слуги народа" и самого Зеленского, уже начинает прозревать, что продюсеры сериала их жёстко обдурили", — заключил Скориков.