Матвиенко заявила о достаточном количестве вакцин от ковида для всех россиян
Она выразила сожаление из-за лиц, которые убеждают людей не вакцинироваться.
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У России достаточно вакцин для иммунизации всего населения, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.
"Сегодня в России разработано достаточно вакцин для всеобщей вакцинации населения. К сожалению, как и в других странах, у нас есть, как мы говорим, антиковидники, или антиваксеры, которые не хотят прививаться", — уточнила она.
Матвиенко с сожалением отметила, что в РФ, как и в других странах, есть лица, которые убеждают людей не вакцинироваться. По её словам, российские специалисты и медики активно борются с фейками.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить равный доступ к вакцинам во всём мире. Необходимо устранить препятствия для поставок лекарств в целях успешной борьбы с коронавирусом, считает российский премьер.
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