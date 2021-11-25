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Матвиенко заявила о достаточном количестве вакцин от ковида для всех россиян

Она выразила сожаление из-за лиц, которые убеждают людей не вакцинироваться.

25 ноября, 10:14
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

У России достаточно вакцин для иммунизации всего населения, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

"Сегодня в России разработано достаточно вакцин для всеобщей вакцинации населения. К сожалению, как и в других странах, у нас есть, как мы говорим, антиковидники, или антиваксеры, которые не хотят прививаться", — уточнила она.

Матвиенко с сожалением отметила, что в РФ, как и в других странах, есть лица, которые убеждают людей не вакцинироваться. По её словам, российские специалисты и медики активно борются с фейками.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить равный доступ к вакцинам во всём мире. Необходимо устранить препятствия для поставок лекарств в целях успешной борьбы с коронавирусом, считает российский премьер.

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Мясников готов подписаться под открытым письмом врачей противникам вакцинации

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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