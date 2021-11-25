Матвиенко заявила о достаточном количестве вакцин от ковида для всех россиян

У России достаточно вакцин для иммунизации всего населения, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с директором Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

"Сегодня в России разработано достаточно вакцин для всеобщей вакцинации населения. К сожалению, как и в других странах, у нас есть, как мы говорим, антиковидники, или антиваксеры, которые не хотят прививаться", — уточнила она.

Матвиенко с сожалением отметила, что в РФ, как и в других странах, есть лица, которые убеждают людей не вакцинироваться. По её словам, российские специалисты и медики активно борются с фейками.