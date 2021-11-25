Суд арестовал экс-сотрудника СК, насмерть сбившего двух дорожных рабочих в Тюмени
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.
Павел Ш. Фото © Telegram-канал SHOT
Бывшего замначальника следственного отдела СУ СКР Павла Шадрина, который в состоянии алкогольного опьянения на огромной скорости сбил насмерть двух дорожных рабочих, отправили в СИЗО в Тюмени.
По данным телеграм-канала SHOT, майор юстиции на вопросы о признании вины так и не ответил и "говорил чуть слышно". Вменяемая ему статья — 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения". Экс-следователю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.
Ранее Лайф писал, что в Тюмени пьяный сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих. Одному из погибших был 61 год, а второму — около 30–35 лет. Как рассказали свидетели произошедшего, удар был такой силы, что тела жертв аварии буквально разорвало на части. Позднее он был задержан, возбуждено уголовное дело. В СК сообщили, что мужчина будет уволен.
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