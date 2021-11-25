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Суд арестовал экс-сотрудника СК, насмерть сбившего двух дорожных рабочих в Тюмени

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

25 ноября, 11:16
<p>Павел Ш. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/32304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал SHOT</a></p>

Павел Ш. Фото © Telegram-канал SHOT

Бывшего замначальника следственного отдела СУ СКР Павла Шадрина, который в состоянии алкогольного опьянения на огромной скорости сбил насмерть двух дорожных рабочих, отправили в СИЗО в Тюмени.

По данным телеграм-канала SHOT, майор юстиции на вопросы о признании вины так и не ответил и "говорил чуть слышно". Вменяемая ему статья — 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения". Экс-следователю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

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Ранее Лайф писал, что в Тюмени пьяный сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих. Одному из погибших был 61 год, а второму — около 30–35 лет. Как рассказали свидетели произошедшего, удар был такой силы, что тела жертв аварии буквально разорвало на части. Позднее он был задержан, возбуждено уголовное дело. В СК сообщили, что мужчина будет уволен.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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