Суд арестовал экс-сотрудника СК, насмерть сбившего двух дорожных рабочих в Тюмени

Бывшего замначальника следственного отдела СУ СКР Павла Шадрина, который в состоянии алкогольного опьянения на огромной скорости сбил насмерть двух дорожных рабочих, отправили в СИЗО в Тюмени.

По данным телеграм-канала SHOT, майор юстиции на вопросы о признании вины так и не ответил и "говорил чуть слышно". Вменяемая ему статья — 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения". Экс-следователю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.