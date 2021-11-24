Пьяный следователь СК с пассажиром-уголовником: Новые подробности смертельного ДТП в Тюмени За рулём BMW, сбившего насмерть двоих рабочих, был майор юстиции из регионального СУ СК Павел Шадрин. В машине с ним оказались бывший десантник и уголовник. Они ехали с попойки. 24 ноября, 15:06 Фото © avinfobot.me, t.me / shot_shot

В Тюмени задержан замначальника межрайонного следственного отдела СУ СК России по области Павел Шадрин, который накануне вечером на огромной скорости сбил двоих рабочих, чистивших дорогу от снега.

Трагедия произошла примерно в 23:00. Несмотря на то что место проведения работ было обозначено, как полагается, — дорожные знаки выставлены, сигнальные лампочки мигали — водитель BMW-525 всего этого не заметил. От страшного удара мужчин буквально разорвало на части — оба погибли сразу. Известно, что одному из них — Павлу Колчанову — был 61 год, Второму — Вадиму Морозову — 35 лет. Удар был такой силы, что в машине даже сместился двигатель.

Момент ДТП с пьяным замначальника следственного отдела СКР в Тюмени. Видео © t.me / shot_shot

Прибывшие на место ДТП полицейские сразу заподозрили, что водитель иномарки был пьян. Вскоре выяснилось, что это майор юстиции Павел Шадрин. Позже экспертиза показала в его крови 1,38 промилле. При том что по закону допустимая норма алкоголя в крови может составлять не более 0,35 промилле, а в выдыхаемом воздухе — 0,16.

Вместе с Шадриным в салоне BMW находились двое пассажиров — его приятели. Вместе с ними майор возвращался из бара, где они гуляли на вечеринке.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения"). По этой статье водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин всегда жёстко реагирует на любые правонарушения своих подчинённых. Можно не сомневаться в том, что следствие будет полным и объективным, а к ответственности будут привлечены все, кто недосмотрел за Шадриным и кругом его знакомств.

— Учитывая тяжесть совершённого преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жёсткой меры пресечения — заключения под стражу. В ближайшее время будет решён вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам. В рамках расследования уголовного дела следствие намерено установить все обстоятельства этого ДТП и привлечь виновника аварии, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству, к уголовной ответственности по всей строгости закона, — сообщили Лайфу в местном следственном управлении.

Своё 34-летие Павел Шадрин отметил на днях — возможно, в баре компания как раз праздновала его день рождения. Он родом из Шадринска, что в Курганской области, но уже долгое время живёт и работает в Тюмени. До прихода в Следственный комитет трудился в АНО "Школа высшего спортивного мастерства", владельцем которой был Департамент физкультуры и допобразования Тюменской области. Судя по фотографиям в соцсетях, Шадрин занимался спортом и даже выигрывал соревнования.

Помимо основной работы он зарабатывал и сдачей своей однушки в родном Шадринске. Кроме того, часто публиковал на "Авито" объявления о продаже своих вещей: телефонов, колёс и т.д.

Однако при всём внешнем благополучии, возможно, у майора была и вторая жизнь. Лайф нашёл в ВК сразу несколько аккаунтов с фотографиями людей, очень похожих на Шадрина. Все они зарегистрированы на разные имена, разные даты рождения и в разных регионах страны. Основными интересами женатого майора, судя по этим аккаунтам, были машины и девушки.

Автомобили он менял как перчатки: до злополучного BMW 5-й серии в его гараже побывали подержанные УАЗ-3151, Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia и даже ЛуАЗ-969. Подержанного "немца" 2006 года выпуска он купил совсем недавно — в июне этого года. Гаишники неоднократно ловили следователя на превышении скорости, а также на езде на неисправных машинах.

Интересными оказались и его приятели, находившиеся в машине в тот роковой вечер. Один из них — 32-летний Максим Цыглер, бывший десантник, сотрудник Департамента здравоохранения Правительства Тюменской области. В 2015 году имел привод в полицию, и тогда же его лишили водительских прав. Второй — 34-летний Дмитрий Цинн — человек с криминальной биографией.

В 2006 году он оказался фигурантом уголовного дела по статье 160 УК ("Присвоение, растрата"). По данным правоохранителей, работая в одном из салонов техники, Цинн присвоил четыре фотоаппарата, три сотовых телефона и распространённые в нулевых карты предоплаты телефонных соединений на сумму более 100 тысяч рублей. Пользуясь служебным положением, злоумышленник оформлял кредиты на посторонних людей, на вырученные деньги забирал технику и позже её продавал. Задержать его смогли лишь год спустя.

Та самая "бэха". Фото © avinfobot.me

Интересно, что, несмотря на криминальный бэкграунд, позже Цинн каким-то образом получал в банках кредиты уже на своё имя. При этом выплачивать их не особо стремился, из-за чего до сих пор имеет проблемы с федеральными приставами — на сегодняшний день в его отношении открыто 13 исполнительных производств.