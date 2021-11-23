Аферы, скандалы, штрафы: Чем прославилась адвокат, сбившая на Lexus пешехода в Москве Водителем иномарки, сбившей в минувшую пятницу человека на севере Москвы, могла быть адвокат Маргарита Хмелевская. За ней уже давно тянется шлейф криминальных историй и скандалов. 23 ноября, 20:56 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, VK / Маргарита Хмелевская

Инцидент произошёл 19 ноября вечером на улице Лобненской, что в столичном районе Дмитровский. На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеграм-канала SHOT, видно, что два парня переходят дорогу по зебре. На них несётся белый паркетник Lexus RX-300 и даже не пытается затормозить. Один из пешеходов успел остановиться, а вот второму не повезло — от удара его подкинуло и выбросило на тротуар. Водитель внедорожника не остановился и скрылся с места ДТП.

Сбитого пешехода доставили в ближайшую больницу до приезда ДПС. У мужчины диагностировали перелом основания черепа, ушиб и отёк головного мозга. Полицейские догнали водителя уже в получасе езды от места аварии — на Енисейской улице. За рулём якобы оказалась 49-летняя Маргарита Хмелевская.

В Москве адвокат Маргарита Хмелевская, предположительно, за рулём "лексуса" сбила пешехода на зебре и уехала с места ДТП. Видео © Telegram / SHOT

Полицейские быстро выяснили, что владелица иномарки только в 2021 году 34 раза привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения. При этом часть штрафов она так и не оплатила.

На данный момент инспекторы ДПС составили административные протоколы об оставлении места ДТП и неуплате административного штрафа в установленный законом срок. Что касается ответственности за наезд на пешехода, то она будет зависеть от заключения медэкспертов о его состоянии и травмах — средний или тяжкий вред здоровью.

Лайф выяснил детали из биографии Хмелевской, которые могут её охарактеризовать. Она уроженка посёлка Кедровый Усть-Илимского района Иркутской области. Там она вышла замуж, обзавелась детьми. Однако позже переехала в небольшой городок Ейск в Краснодарском крае.

Здесь она каким-то образом получила удостоверение адвоката и начала работать в юридической конторе. Однако громкими делами горожанам Хмелевская не запомнилась — скорее как скандалистка, аферистка и плохая мать.

Ейск. Этот дом раньше принадлежал Маргарите Хмелевской

В 2006 году её якобы признали виновной по статье КоАП 5.35 — "Неисполнение обязательств по воспитанию несовершеннолетнего". Тогда её сын Андрей в первый раз набедокурил: разнёс чью-то дверь, сорвал пломбы с огнетушителя и попал под наблюдение правоохранителей.

В беседе с Лайфом знакомые с семейством Хмелевских горожане рассказали, что в последние годы парень якобы был известен в городе как уголовник по кличке Каспер. Якобы к своим 30 годам он уже успел отмотать срок в одной из колоний. К нему часто наведывались федеральные приставы по долгам и алиментам.

Сводки правоохранительных органов хранят много данных и о Хмелевской: женщину регулярно подозревали в мошенничестве. В 2006 году её имя значилось в материалах о хищении 150 тыс. рублей. В 2007 году опергруппа выезжала на вызов пенсионера, обвинившего адвоката в хищении 30 тыс. рублей. Тогда же поступило обращение в полицию об обмане на 66 тыс. рублей. В 2011 году Хмелевская проходила подозреваемой в деле об изготовлении и сбыте фальшивых документов.

Андрей Хмелевский. Фото © VK / Андрей Хмелевский

При этом Хмелевская умудрялась брать кредиты на сотни тысяч рублей. Однако, поскольку выплачивать она их не стремилась, быстро попадала в стоп-листы российских банков. В десятых годах на неё заводились исполнительные производства.

Женщина не бедствовала: в Ейске ей принадлежал дом на улице Свердлова в двух шагах от городской администрации. В 2018 году Хмелевская выставила его на продажу за пять миллионов рублей.

Проданный Audi A5. Фото © moscow.drom.ru

До белого паркетника "Лексус" она каталась на новеньком купе Audi A5, который продала спустя год за два миллиона. А к концу десятых Хмелевская обосновалась в Москве, в районе посёлка Северный по адресу Дмитровское шоссе, 124А — это многоквартирный дом 2018 года постройки. Сейчас она живёт в квартире площадью 54 кв. метра. Жильё схожей площади без отделки продаётся в этом доме по 14 млн рублей.

В 2019 году адвокат приобрела новый Lexus RX300, на котором накатала 34 штрафа. Возможно, после этого инцидента женщину, наконец, как минимум лишат прав.

Авторы Евгений Кузнецов