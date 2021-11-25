Воробьёв сообщил о закрытии всех детдомов в Подмосковье

"В Московской области в 2013 году было 44 детских дома, как известно, там очень заботливые воспитатели, педагоги, но лучше, чтобы детских домов не было. И мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом 2021 году все наши детские дома закрыты", — сказал Воробьёв.