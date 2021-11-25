Воробьёв сообщил о закрытии всех детдомов в Подмосковье
При этом ещё восемь лет назад в регионе работало 44 таких учреждения.
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В Подмосковье закрылись все детские дома. Об этом, выступая в Доме правительства Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
"В Московской области в 2013 году было 44 детских дома, как известно, там очень заботливые воспитатели, педагоги, но лучше, чтобы детских домов не было. И мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом 2021 году все наши детские дома закрыты", — сказал Воробьёв.
По словам губернатора, это стало возможным благодаря приёмным родителям, которые забрали в свои семьи всех детей.
Ранее в Минпросвещения РФ допустили, что в будущем возможен отказ от детских домов, так как практика воспитания детей в приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность.
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