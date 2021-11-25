МИД России сообщил о наступательных действиях Киева в Донбассе
По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевка.
Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Украинские вооружённые силы начали наступление в некоторых районах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в этом районе.
"Отчёты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооружённых сил Украины в районе населённых пунктов Гранитное, Старомарьевка", — перечислила Захарова.
Она отметила, что ситуация на Украине по-прежнему вызывает серьёзную тревогу, а "горячие головы киевского режима" ощущают полную безнаказанность, "выступая за силовое решение" кризиса.
"Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещённых Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО", — охарактеризовала обстановку дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем провокации Украины в Донбассе. Кроме того, российский лидер заявил о необходимости прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Незалежной. А ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе. По его мнению, Незалежная старается "сотворить ещё одну беду для себя и для всех в Европе".
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