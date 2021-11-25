МИД России сообщил о наступательных действиях Киева в Донбассе

Украинские вооружённые силы начали наступление в некоторых районах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в этом районе.

"Отчёты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооружённых сил Украины в районе населённых пунктов Гранитное, Старомарьевка", — перечислила Захарова.

Она отметила, что ситуация на Украине по-прежнему вызывает серьёзную тревогу, а "горячие головы киевского режима" ощущают полную безнаказанность, "выступая за силовое решение" кризиса.

"Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещённых Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО", — охарактеризовала обстановку дипломат.