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МИД России сообщил о наступательных действиях Киева в Донбассе

По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевка.

25 ноября, 11:08
<p>Фото: © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/25720373097/in/album-72157691042925352/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Украинские вооружённые силы начали наступление в некоторых районах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По оценкам наблюдателей, украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления не менее чем на один километр в этом районе.

"Отчёты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ свидетельствуют о наступательных действиях Вооружённых сил Украины в районе населённых пунктов Гранитное, Старомарьевка", — перечислила Захарова.

Она отметила, что ситуация на Украине по-прежнему вызывает серьёзную тревогу, а "горячие головы киевского режима" ощущают полную безнаказанность, "выступая за силовое решение" кризиса.

"Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещённых Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО", — охарактеризовала обстановку дипломат.

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Накануне президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем провокации Украины в Донбассе. Кроме того, российский лидер заявил о необходимости прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Незалежной. А ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе. По его мнению, Незалежная старается "сотворить ещё одну беду для себя и для всех в Европе".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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