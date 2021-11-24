Развал Украины: Война в Донбассе остановит газовые контракты и наводнит беженцами Евросоюз и Россию Новая война, на которую толкают олигархи Зеленского, грозит Украине потерей территорий, потоками беженцев в Европу и остановкой газовых контрактов, а вследствие и упадком европейской экономики. 24 ноября, 18:05 Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Запад и власти Незалежной сгущают тучи на донбасском направлении, внушая своим обывателям мысль о неизбежности нападения Москвы, которая совершенно не собирается этого делать, на Украину. В Сеть даже уплыл "план" российского наступления на левобережную Украину. США заявили о поставках в качестве помощи ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и вертолётов Ми-17, которые они первоначально закупали для афганской армии. Качающееся кресло под Зеленским, бесконечные атаки олигархов и энергетический кризис, похоже, станут детонатором для Киева и последнего главы республики. Если бывший кавээнщик и президент решится на боевые действия, то в Россию хлынут потоки беженцев, а Украина непоправимо изменит границы, отрезав от себя уже не четверть, а добрую половину территорий.

От этого шага предостерегает и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, отметивший, что прогноз на длительный срок в отношении Украины невозможен из-за постоянно ухудшающихся условий. — Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах, — сказал он.

Любая война приводит к большим потокам беженцев. Это показали конфликты в Сирии, Йемене, Эфиопии, даже в случае начала войны в Донбассе в 2014-м большое количество людей, спасающихся от войны, хлынуло в Россию и вглубь Украины.

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

— Твёрдость киевского режима, а как следствие — его способность организовать такой беспорядок обуславливается поддержкой со стороны США. Ещё во время правления Порошенко было понятно, что легальной оппозиции там быть не может. Даже создание призрачной угрозы будет поводом запрессовать её с помощью СБУ, Нацкорпуса и других образований. Протест там возможен только в рамках борьбы между олигархами, которые, видя слабость Зеленского, пытаются бороться за своего кандидата, не меняя заданного курса, — считает публицист Борис Рожин.

При этом "полыхнуть" может не только война, но и Украина сама по себе. В условиях разрухи ЖКХ, всей инфраструктуры в целом население может самостоятельно оказать сопротивление действующей власти.

— Климат у них, как и у нас, холодный, без нормальной температуры в квартире жить нельзя. Цены на Украине растут очень быстро и на продукты, и на услуги, постоянно происходят аварии, инфраструктура не обновляется. Всё это может привести к социальному взрыву и сносу власти. Если власть не начнёт решать проблемы, протест объективно выйдет на улицу, — отметил политолог Марат Баширов.

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Трудности с беженцами, которые в случае большого конфликта будут исчисляться миллионами, коснутся не столько России, сколько Евросоюза, полагает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, в случае, если война всё-таки начнётся, то бежать люди будут в основном на Запад, так как с восточной стороны им преградит дорогу линия фронта.

— Не стоит ожидать повторения 2014 года. В случае вторжения в самопровозглашённые республики украинские войска увязнут в боевых действиях, и, если Россия примет решение вступиться, она окружит и перемолотит группировку врага. Таков нежелательный исход. Поэтому, я полагаю, что Киев закроет границу и блокирует Приднестровье. Перед Россией встанет сложная задача деблокады. Скорее всего, украинская сторона готовится к двум вариантам, первый — десант с моря, второй — наступление по суше с преодолением обороны ВСУ. Именно для этого идёт вброс информации о том, что Россия собирается наступать. Соответственно, будет образована огромная линия фронта. Через ДНР и ЛНР беженцы тоже не смогут пройти, а значит, открытой останется только граница на западе, куда и направятся потоки бегущих от войны людей, — подчеркнул он.

Сивков добавил, что не стоит поддаваться украинской пропаганде, полагая, что Донбасс ВСУ возьмут с первого натиска, так как у народных республик есть возможности к сопротивлению, а также они имеют сносное соотношение сил для того, чтобы оказать отпор.

— Если Украина решится наступать на Донбасс, то будет делать это полным составом. В итоге там застрянут все основные силы, а это порядка 90 тысяч военнослужащих, фактически весь боеспособный состав ВСУ. Это значит, что Россия сможет нанести им фланговый удар, разбить их оборону, окружить и уничтожить. Мне кажется, что они это тоже прекрасно понимают, — сказал Сивков.

При этом с точки зрения коллективного Запада виновной в конфликте будет Россия. Кроме проблемы беженцев, оружия, которое начнёт просачиваться через границу, активизации криминалитета и терактов на Россию будут давить политическими и экономическими запретами и санкциями.

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

— Все эти сказки о том, что злая Россия собирается дестабилизировать соседнюю территорию, несостоятельны. Если там начнутся боевые действия, а мы как минимум до конца 2024 года поставляем газ через Украину, то вполне вероятно, что трубопровод будет повреждён. Наши газовые контракты окажутся под угрозой. И, несмотря на то что все согласятся, что ввод войск в этой ситуации будет необходим, в случае ввода нас ожидают очевидные последствия в виде санкций, обвинений в агрессивности, увеличения контингента НАТО на наших границах, размещения ядерного оружия в Польше, — считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

По мнению Мирзаяна, наиболее оптимальным для России сценарием решения украинского кризиса стала бы мирная федерализация Украины. Не потому, что Россия желает как можно дольше сохранять её государственность, но потому, что это будет наименее затратная для соседей форма существования Незалежной.