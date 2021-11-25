Глава "Боевого братства" призвал наказать родителей помочившегося на фото ветерана блогера
Борисенко уверен, что именно они не смогли должным образом воспитать молодого человека.
Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone
Блогеру, который на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве справил малую нужду, стоит сходить на уроки истории вместе со своими родителями, которые его воспитали. Об этом заявил председатель организации ветеранов "Боевое братство" Ставропольского края Николай Борисенко.
"Я бы привлёк к ответственности в первую очередь его родителей, потому что это воспитание неуважительное, которое передалось [ему от них]. Он не головой думал", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
По его мнению, за такие поступки должны отвечать не только те, кто их совершил, но и их семьи, потому что они не смогли объяснить, почему совершать подобное недопустимо. Таких блогеров стоит направлять куда-нибудь на обучение вместе с родителями, чтобы они уважали историю свою и ветеранов, считает Борисенко.
А ранее Лайф рассказывал, как пассажиры самолёта засняли мужчину в нетрезвом состоянии, привязанного к креслу верёвкой, без стеснения мочившегося прямо на пол. Причём люди практически не реагировали на происходящее, лишь сидящая рядом женщина поворачивала голову в сторону соседа. В итоге их странного попутчика привлекли к административной ответственности. После прилёта в столицу правонарушителя сразу же доставили в дежурную часть в аэропорту Домодедово, где и составили соответствующий протокол.
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