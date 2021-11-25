Глава "Боевого братства" призвал наказать родителей помочившегося на фото ветерана блогера

Блогеру, который на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве справил малую нужду, стоит сходить на уроки истории вместе со своими родителями, которые его воспитали. Об этом заявил председатель организации ветеранов "Боевое братство" Ставропольского края Николай Борисенко.

"Я бы привлёк к ответственности в первую очередь его родителей, потому что это воспитание неуважительное, которое передалось [ему от них]. Он не головой думал", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

По его мнению, за такие поступки должны отвечать не только те, кто их совершил, но и их семьи, потому что они не смогли объяснить, почему совершать подобное недопустимо. Таких блогеров стоит направлять куда-нибудь на обучение вместе с родителями, чтобы они уважали историю свою и ветеранов, считает Борисенко.