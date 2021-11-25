Захарова сочла проявлением одержимости новые санкции США из-за "Северного потока – 2"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга назвала проявлением одержимости введённые 23 ноября санкции США, связанные с "Северным потоком – 2".

"Очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком – 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости, ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию", — заявила дипломат.

Кроме того, она отметила, что Россия много раз приводила аргументы в подтверждение того, что проект является коммерческим.