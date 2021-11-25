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Захарова сочла проявлением одержимости новые санкции США из-за "Северного потока – 2"

Кроме того, она отметила, что Россия много раз приводила аргументы в подтверждение того, что проект является коммерческим.

25 ноября, 10:58
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга назвала проявлением одержимости введённые 23 ноября санкции США, связанные с "Северным потоком – 2".

"Очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком – 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости, ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию", — заявила дипломат.

Кроме того, она отметила, что Россия много раз приводила аргументы в подтверждение того, что проект является коммерческим.

Напомним, что 23 ноября Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2". Они коснулись фирмы Transadria и ходящего под российским флагом корабля Marlin.

В Госдепе пригрозили новыми санкциями против "Северного потока – 2"

В Госдепе пригрозили новыми санкциями против "Северного потока – 2"

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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