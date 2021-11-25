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Песков поддержал опрос Володина в Telegram по поводу введения QR-кодов

Он уверен, что такие методы позволяют трезво оценить настроения граждан и уровень поддержки ими инициатив властей.

25 ноября, 10:51

Фото © Pixabay

В Кремле считают действенными любые способы обратной связи от россиян, в том числе и опросы в мессенджерах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию спикера Госдумы Вячеслава Володина в "Телеграме", в которой тот предложил читателям дать обратную связь о системе QR-кодов, законопроект о которых был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

По словам представителя Кремля, такие методы позволяют трезво оценить настроения граждан, а также понять реальные запросы и уровень поддержки тех или иных инициатив властей. При этом Песков добавил, что в Кремле пока не планируют проводить аналогичные опросы.

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Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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