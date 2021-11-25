Песков поддержал опрос Володина в Telegram по поводу введения QR-кодов

В Кремле считают действенными любые способы обратной связи от россиян, в том числе и опросы в мессенджерах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию спикера Госдумы Вячеслава Володина в "Телеграме", в которой тот предложил читателям дать обратную связь о системе QR-кодов, законопроект о которых был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.