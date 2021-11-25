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Спасательные работы на шахте в Кузбассе приостановили из-за угрозы взрыва

На данный момент известно о 46 пострадавших горняках и 11 погибших.

25 ноября, 10:38
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Спасатели приостановили операцию по спасению горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области из-за угрозы взрыва.

"Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва", — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 46 пострадавших горняках и 11 погибших.

Путин глубоко соболезнует семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Путин глубоко соболезнует семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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