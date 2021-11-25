Спасательные работы на шахте в Кузбассе приостановили из-за угрозы взрыва
На данный момент известно о 46 пострадавших горняках и 11 погибших.
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Спасатели приостановили операцию по спасению горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области из-за угрозы взрыва.
"Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва", — сказал ТАСС источник в экстренных службах.
Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 46 пострадавших горняках и 11 погибших.
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