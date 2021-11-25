Спасательные работы на шахте в Кузбассе приостановили из-за угрозы взрыва

Едкий дым и уголь: Лайф публикует первые фото с шахты в Кузбассе, где произошло задымление

Как сообщал Лайф, задымление произошло в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Предварительно известно, что на тот момент там находилось 287 человек. Причиной задымления, по предварительным данным, стала загоревшаяся угольная пыль. На данный момент известно о 46 пострадавших горняках и 11 погибших.