Сенатор Круглый выступил за признание зарубежных вакцин в России

Признание в России зарубежных вакцин могло бы стать хорошим примером для наших партнёров, считает член Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"С моей точки зрения, нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС", — рассказал врач РИА "Новости", отмечая, что это нужно сделать без проволочек, поскольку люди испытывают значительные неудобства.

По словам Круглого, России следует подать хороший пример и первой признать сертификаты о вакцинации иностранными вакцинами. Это послужило бы хорошим сигналом, чтобы за рубежом признавали и наши препараты тоже. Тем более что речь не идёт о прививке на территории других государств. Речь идёт о признании факта вакцинации.

Не нужно политизации в этом вопросе. Данный шаг поможет людям передвигаться по миру без ограничений. А тем, кто переболел бессимптомно, поправками в законопроект о QR-кодах нужно предоставить возможность получать соответствующие документы, QR-коды у главного санитарного врача региона, считает Круглый.