Сенатор Круглый выступил за признание зарубежных вакцин в России
Парламентарий считает, что политизации в этом вопросе нет места. Такой шаг поможет людям передвигаться по миру без ограничений.
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Признание в России зарубежных вакцин могло бы стать хорошим примером для наших партнёров, считает член Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"С моей точки зрения, нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС", — рассказал врач РИА "Новости", отмечая, что это нужно сделать без проволочек, поскольку люди испытывают значительные неудобства.
По словам Круглого, России следует подать хороший пример и первой признать сертификаты о вакцинации иностранными вакцинами. Это послужило бы хорошим сигналом, чтобы за рубежом признавали и наши препараты тоже. Тем более что речь не идёт о прививке на территории других государств. Речь идёт о признании факта вакцинации.
Не нужно политизации в этом вопросе. Данный шаг поможет людям передвигаться по миру без ограничений. А тем, кто переболел бессимптомно, поправками в законопроект о QR-кодах нужно предоставить возможность получать соответствующие документы, QR-коды у главного санитарного врача региона, считает Круглый.
Ранее Лайф писал, что в РФПИ ждут взаимного с ЕС признания ковид-сертификатов в 2022 году.
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