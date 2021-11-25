Как не остаться без штанов в "чёрную пятницу"

В этом году "чёрная пятница" выпадает на 26 ноября. Но, все уже точно заметили, готовиться к "празднику потребления" магазины начали заранее. На торговых центрах развесили пёстрые баннеры о предстоящих скидках. В онлайне всё то же самое. По словам питерского психолога Антона Вьюкова, рекламой работа маркетологов не ограничивается. Всё намного глубже. Три главные человеческие эмоции: зависть, страх и стыд — используют против нас!

Составьте список нужного

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Точный список только исключительно необходимого сильно сэкономит нервы. Вместо того чтобы бездумно гулять по торговым центрам или онлайн-магазинам, намного приятнее быстро найти нужные товары и сформировать заказ. Главное — знать, действительно ли получилось сэкономить. Но об этом следующий пункт.

Мониторьте цены заранее

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В первый день скидок глаза точно начнут разбегаться от ярких ценников и небывалых скидок на товары. Поэтому, если заранее вы не следили за тем, как менялись цены на нужные вам вещи, лучше зажмуриться и закрыть страничку. Так вероятность купить что-то с фиктивной скидкой будет намного меньше.

Не слушайте продавцов

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Если вам нравится "реальный" шопинг, собираясь, захватите с собой наушники и включите какой-нибудь спокойный плейлист. Так вам будет проще избегать внимания назойливых консультантов и, если что, просто их не слушать. Это будет вам только на руку. Помните, что главная задача продавцов — продавать, а не подбирать вам идеальный образ.

Включаем критика

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Перед тем как оплатить заказ или купить понравившуюся вещь, ещё раз спросите себя, действительно ли она вам нужна. Может быть, не так уж она и хороша. Или вообще в гардеробе уже есть что-то подозрительно похожее. Если есть хоть малейшие сомнения — не берём. Найти, куда потратить сэкономленные деньги, — не проблема.

Никаких снисхождений

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