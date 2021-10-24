10 лайфхаков от опытной мамы, которые пригодятся каждому, кто любит себя и своих малышей
Счастливая мама — счастливый малыш. Эти несложные советы от тиктокерши lauren_mejia помогут родительницам со всего света выполнять свои обязанности с удовольствием.
"Если ваш ребёнок постоянно путает правый и левый ботинок, есть решение. Внутри каждого приклейте части одного рисунка так, чтобы малыш легко составлял "пазл". Теперь ему даже не нужно будет думать, какой ботинок какой"
"Возникли проблемы с тем, чтобы давать ребёнку лекарства? Проделайте отверстие в соске и используйте шприц, чтобы ввести препарат, пока малыш сосёт её"
"Если у вашего малыша пока что не получается удержать бутылку своими руками, можно засунуть её в погремушку. Там есть за что ухватиться, а значит, она никогда не выскользнет"
"Когда ребёнок вырастет из своего боди, просто обрежьте низ. Теперь самодельной футболки хватит ещё на пару месяцев"
"Чтобы удостовериться, что в резиновых игрушках никогда не образуется плесень, заклейте отверстия в них клеевым пистолетом сразу, как принесёте из магазина и продезинфицируете"
"Чтобы ребёнок не мешал вам, пока вы меняете ему подгузник или чистите зубы, спрячьте его ручки в нижнюю часть комбинезона"
"Собираясь на прогулку, всегда берите с собой термос с горячей водой, чтобы можно было подогреть бутылочку со смесью"
"Идеальный грызунок получается из тряпки, если её намочить, закрутить и поставить в морозилку на 10 минут"
"Чтобы облегчить себе уборку после кормления малыша, перед приёмом пищи расстелите под стульчиком плёнку. Подойдёт половина шторки для душа. Потом просто смойте всё, что упало"
"Если малыш разбрасывает обед по полу, попробуйте поставить рядом тарелку, куда он сможет складывать не нравящуюся ему еду, чтобы свести беспорядок к минимуму"
Советы выше — далеко не все лайфхаки, которыми поделилась мама-тиктокер Лорен Мехиа. Ещё десятки таких же полезных идей можно подглядеть в её профиле lauren_mejia.
WOW-news
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