10 лайфхаков от опытной мамы, которые пригодятся каждому, кто любит себя и своих малышей

Счастливая мама — счастливый малыш. Эти несложные советы от тиктокерши lauren_mejia помогут родительницам со всего света выполнять свои обязанности с удовольствием.