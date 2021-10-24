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10 лайфхаков от опытной мамы, которые пригодятся каждому, кто любит себя и своих малышей

Счастливая мама — счастливый малыш. Эти несложные советы от тиктокерши lauren_mejia помогут родительницам со всего света выполнять свои обязанности с удовольствием.

24 октября, 12:00

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Если ваш ребёнок постоянно путает правый и левый ботинок, есть решение. Внутри каждого приклейте части одного рисунка так, чтобы малыш легко составлял "пазл". Теперь ему даже не нужно будет думать, какой ботинок какой"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Возникли проблемы с тем, чтобы давать ребёнку лекарства? Проделайте отверстие в соске и используйте шприц, чтобы ввести препарат, пока малыш сосёт её"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Если у вашего малыша пока что не получается удержать бутылку своими руками, можно засунуть её в погремушку. Там есть за что ухватиться, а значит, она никогда не выскользнет"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Когда ребёнок вырастет из своего боди, просто обрежьте низ. Теперь самодельной футболки хватит ещё на пару месяцев"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Чтобы удостовериться, что в резиновых игрушках никогда не образуется плесень, заклейте отверстия в них клеевым пистолетом сразу, как принесёте из магазина и продезинфицируете"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Чтобы ребёнок не мешал вам, пока вы меняете ему подгузник или чистите зубы, спрячьте его ручки в нижнюю часть комбинезона"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Собираясь на прогулку, всегда берите с собой термос с горячей водой, чтобы можно было подогреть бутылочку со смесью"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Идеальный грызунок получается из тряпки, если её намочить, закрутить и поставить в морозилку на 10 минут"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Чтобы облегчить себе уборку после кормления малыша, перед приёмом пищи расстелите под стульчиком плёнку. Подойдёт половина шторки для душа. Потом просто смойте всё, что упало"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

"Если малыш разбрасывает обед по полу, попробуйте поставить рядом тарелку, куда он сможет складывать не нравящуюся ему еду, чтобы свести беспорядок к минимуму"

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Кадры из видео © TikTok / lauren_mejia

Советы выше — далеко не все лайфхаки, которыми поделилась мама-тиктокер Лорен Мехиа. Ещё десятки таких же полезных идей можно подглядеть в её профиле lauren_mejia.

Девушка хотела подружиться с соседкой, но лайфхак с записками не выдержал суровой реальности

Девушка хотела подружиться с соседкой, но лайфхак с записками не выдержал суровой реальности

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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