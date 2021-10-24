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Супруги купили дом мечты на другой стороне залива и сняли видео, как тащат его к себе прямо по воде

Во время рискованной транспортировки в один момент дом так накренился, что едва не ушёл под воду.

24 октября, 11:00

Фото © Facebook / Daniele Penney

Этот дом на острове Ньюфаундленд, Канада, построили ещё в 1920 году. С тех пор он не раз менял хозяев, пока последние владельцы не решили здание снести. Однако у судьбы были другие планы. Местная жительница Даниэла Пенни, которая с детства мечтала жить в том самом доме на берегу, уговорила мужа выкупить строение. Когда все вопросы с приобретением решили, оставалось самое сложное — переправить дом через залив Святого Лаврентия. И пара выбрала весьма необычный способ.

Кадры из видео © Facebook / Keith Goodyear

Супруги сварили стальной каркас с колёсами, чтобы дотащить дом до воды и специальную платформу из 28 пустых пластиковых бочек и пенопласта. Вся конструкция должна была держать здание на плаву.

Фото © Facebook / Keith Goodyear

Фото © Facebook / Keith Goodyear

Если это смогли сделать ещё в 60-е, а тогда даже не было необходимого оборудования, то почему у нас сейчас бы не получилось? С современными технологиями, знаниями и оборудованием можно рискнуть!

Даниэла Пенни

Фото © Facebook / Keith Goodyear, Daniele Penney

Фото © Facebook / Keith Goodyear, Daniele Penney

Но во время 800-метровой переправы кое-что пошло не по плану. В какой-то момент дом сильно накренился и стал уходить под воду. Однако на помощь подоспели другие лодки, и всем вместе им всё-таки удалось почти невредимым доставить дом к берегу. Теперь он в безопасности и ждёт, пока его владельцы зальют фундамент для окончательной установки, пишет SaltWire.

Как внутри выглядит знаменитый дом Аль Капоне, который собираются сносить, несмотря на его историю

Как внутри выглядит знаменитый дом Аль Капоне, который собираются сносить, несмотря на его историю

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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