Супруги купили дом мечты на другой стороне залива и сняли видео, как тащат его к себе прямо по воде
Во время рискованной транспортировки в один момент дом так накренился, что едва не ушёл под воду.
Фото © Facebook / Daniele Penney
Этот дом на острове Ньюфаундленд, Канада, построили ещё в 1920 году. С тех пор он не раз менял хозяев, пока последние владельцы не решили здание снести. Однако у судьбы были другие планы. Местная жительница Даниэла Пенни, которая с детства мечтала жить в том самом доме на берегу, уговорила мужа выкупить строение. Когда все вопросы с приобретением решили, оставалось самое сложное — переправить дом через залив Святого Лаврентия. И пара выбрала весьма необычный способ.
Кадры из видео © Facebook / Keith Goodyear
Супруги сварили стальной каркас с колёсами, чтобы дотащить дом до воды и специальную платформу из 28 пустых пластиковых бочек и пенопласта. Вся конструкция должна была держать здание на плаву.
Фото © Facebook / Keith Goodyear
Если это смогли сделать ещё в 60-е, а тогда даже не было необходимого оборудования, то почему у нас сейчас бы не получилось? С современными технологиями, знаниями и оборудованием можно рискнуть!
Фото © Facebook / Keith Goodyear, Daniele Penney
Но во время 800-метровой переправы кое-что пошло не по плану. В какой-то момент дом сильно накренился и стал уходить под воду. Однако на помощь подоспели другие лодки, и всем вместе им всё-таки удалось почти невредимым доставить дом к берегу. Теперь он в безопасности и ждёт, пока его владельцы зальют фундамент для окончательной установки, пишет SaltWire.
WOW-news
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